Virat Kohli Cannot Batting like Glenn Maxwell Says Gautam Gambhir: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल के दूसरे हाफ में बतौर ओपनर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. विराट का प्रदर्शन शानदार रह है. वह पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर टीम के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम कर रहे हैं लेकिन पावरप्ले खत्म होते ही उनकी रनगति में गिरावट आती है. आलोचक विराट (Virat Kohli) पर इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं. विराट ने इस सीजन आईपीएल में 13 मैच खेलकर 362 रन बनाए हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में वह 10वें स्थान पर हैं.Also Read - T20 World Cup 2021: पाकिस्तान ने फिर की घटिया हरकत, वर्ल्ड कप जर्सी पर भारत की जगह लिखा UAE का नाम

स्ट्राइक रेट पर विराट की आलोचना करने वालों को पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इसका जवाब दिया है. गंभीर ने विराट के खेल का बचाव करते हुए कहा कि स्ट्राइक रेट बढ़ा चढ़ाकर दिखाई देने वाली चीज है. यह असंभव है कि विराट कोहली (Virat Kohli) उस स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिस गति से ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) खेलते हैं. लेकिन इसके बावजूद वह इस खेल में बड़े स्कोर बनाने में माहिर हैं. Also Read - विराट छोड़ेंगे टी20 कप्‍तानी, शास्‍त्री का कार्यकाल होगा खत्‍म, T20 WC के बाद अब ये सदस्‍य भी छोड़ेगा साथ

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के एक कार्यक्रम में चर्चा करते हुए गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा, ‘स्ट्राइक रेट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है. आप कोहली से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए लेकिन आप मैक्सवेल से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते.’ Also Read - CSK vs PBKS IPL 2021: अगले साल में 'येलो जर्सी' में दिखूंगा, लेकिन खेलूंगा... स्पष्ट नहीं: MS Dhoni

उन्होंने आगे कहा, ‘इसी तरह आप यह उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मैक्सवेल 120-125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें और कोहली को यह उम्मीद नहीं रखते कि वह 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें. यानी दोनों ही अलग-अलग स्वभाव के खिलाड़ी हैं और इस तरह के मिश्रण से ही कोई टीम तैयार होती है.’

39 वर्षीय गौतम गंभीर ने कहा कि विराट ने ओपनिंग पर आने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि वह अपनी टीम के लिए एंकर का रोल निभा सकें जो अंत के बल्लेबाजों को तेजी से रन जुटाने के लिए सही प्लेटफॉर्म तैयार करके दे सकें. इस टीम में एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर हैं अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो वे दोनों स्कोर को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और विराट ऐसा करने में सफल रहे हैं.