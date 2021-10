IPL 2021, KKR vs RR: आईपीएल 2021 के 54वें मुकाबले में राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम 85 रन पर ऑलआउट हो गई. कोलकाता नाइटराइडर्स ने मैच में 86 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही राजस्‍थान रॉयल्‍स ना सिर्फ प्‍लेऑफ की दौड़ से अब बाहर हो गई है बल्कि उसने मुंबई इंडियंस के लिए प्‍लेऑफ की राहें भी काफी मुश्किल कर दी है. अब मुंबई और कोलकाता के बीच नेट रनरेट का अंतर 0.500 के करीब हो गया है. ऐसे में मुंबई जब शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी तो उन्‍हें एक बार फिर वही कमाल करना होगा जो उन्‍होंने पिछले मैच में राजस्‍थान के खिलाफ किया था.Also Read - Live Score and Updates KKR vs RR, IPL 2021: कोलकाता ने राजस्‍थान पर दर्ज की एक तरफा जीत, साथ ही बढ़ा दी मुंबई की मुश्किलें

Also Read - Deepak Chahar Engagement: खुल्‍लाम-खुल्‍ला सगाई के बाद दीपक चाहर ने दी प्रतिक्रिया, बोले- ये पल बेहद खास

कोलकाता नाइटराइडर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शुबमन गिल की 44 गेंदों पर 56 रन की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान संजू सैमसन की कप्‍तानी वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स फ्रेंचाइजी बुरी तरह धराशाही हो गई. पूरी टीम 16.1 ओवर में ऑलआउट हो गई. राहुल तेवतिया ने 36 गेंदों पर 44 रन बनाए. Also Read - IPL 2021: Virat Kohli के फैन ने किया कमाल, हाथ में जलता कपूर लेकर यूं उतारी अपने हीरो की आरती, देखें VIDEO

IPL 2021, KKR vs RR: राजस्‍थान ने 35 रन पर ही अपने सात विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तेवतिया ने एक छोर से रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. तेवतिया ने पांच चौके और दो छक्‍के लगाए. इस दौरान उनका स्‍ट्राइकरेट 122 का रहा. इसके अलावा कोई अन्‍य बल्‍लेबाज रन बनाने में सहयोग नहीं दे पाया. शिवम दुबे ने 18 रन बनाए.

इससे पहले शुबमन गिल ने 44 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली. उन्‍होंने दूसरे सलामी बल्‍लेबाज वेंकटेश अय्यर के साथ 79 रनों की साझेदारी बनाई. अय्यर ने भी 35 गेंदों पर 38 रनों का योगदान दिया.