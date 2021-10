IPL 2021 Mumbai Indians vs Delhi Capital: आईपीएल-2021 में 2 अक्टूबर को पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ दिल्ली ने 18 अंक जुटा लिए हैं, जबकि मुंबई के लिए 16 प्वाइंट्स हासिल करना असंभव हो चुका है. दिल्ली प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जहां पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) पहुंच चुका है.Also Read - IPL 2021, RR vs CSK LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 8 विकेट खोकर 129 रन ही बनाए. इस टीम को महज 37 के स्कोर तक कप्तान रोहित शर्मा (7) और क्विंटन डी कॉक (19) के रूप में दो झटके लग चुके थे. यहां से सूर्यकुमार यादव ने कुछ हद तक संभलकर बल्लेबाजी की. यादव ने 26 बॉल में 2 चौकों और इतने ही छक्के के साथ 33 रन बनाए. उनके अलावा हार्दिक पंड्या ने 17 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से आवेश खान और अक्षर पटेल ने 3-3 शिकार किए, जबकि नॉर्त्जे और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट हाथ लगा.

टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत भी कुछ खासा नहीं रही. शिखर धवन (8) और पृथ्वी शॉ (6) महज 15 के योग तक पवेलियन लौट गए. कप्तान रिषभ पंत ने मोर्चा संभाला, लेकिन 26 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके.

