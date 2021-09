Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 23 सितंबर को मुंबई इंडियंस (MI) पर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. केकेआर ने आईपीएल बहाल होने के बाद अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को महज 92 रन पर समेट दिया, जिसके बाद अगले मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 155 रन से आगे नहीं बढ़ने दिया. गेंदबाजों से इस प्रदर्शन से केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) काफी खुश हैं. मोर्गन ने अपने बॉलर्स को ‘सुपरस्टार’ बताया है.Also Read - IPL 2021 चेन्‍नई सुपर किंग्‍स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर Match Preview Video Sep 24: RCB vs CSK Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Match Live Telecast

मोर्गन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि किसी एक खिलाड़ी ने टीम का परिदृश्य बदला है. मेरा मानना है कि पिछले दो मैचों में हमारे सुपरस्टार गेंदबाज रहे. उन्होंने यहां और अबुधाबी में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेटों पर वास्तव में शानदार गेंदबाजी की. मेरा मानना है कि इससे शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की हमारी सलामी जोड़ी को अपना नैसर्गिक खेल खेलने की छूट मिली.''

सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने पहले मैच में 41 और दूसरे मैच में 53 रन की उपयोगी पारियां खेली हैं. मोर्गन ने अय्यर की प्रभावशाली बल्लेबाजी के लिए भी प्रशंसा की.

इयोन मोर्गन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वेंकटेश ने आज ऐसी पारी खेली, जिसको आप 50 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी के समकक्ष रख सकते हो. उन्होंने जिस स्वच्छंदता से बल्लेबाजी की वह वास्तव में शानदार है. वह शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के लिये बेहद प्रभावशाली है.’’

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में छह विकेट पर 155 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने 15.1 ओवर में तीन विकेट पर 159 बनाकर मैच जीत लिया. अपना दूसरा आईपीएल मैच खेल रहे अय्यर ने 30 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 53 रन बनाए. वहीं राहुल त्रिपाठी 42 गेंद में 74 रन बनाकर नाबाद रहे.