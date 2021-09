MI vs PBKS, Toss Report: Ishan Kishan dropped from Mumbai Indians Playing-XI: आईपीएल 2021 के 42वें मुकाबले में पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्‍तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। उन्‍होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस मैच में इशान किशन नहीं खेल रहे हैं। लंबे समय से इशान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। खासबात ये है कि मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर ही इशान किशन को टी20 विश्‍व कप की टीम में जगह मिली है।Also Read - Live Score and Updates MI vs PBKS, IPL 2021: मुंबई ने चुनी गेंदबाजी, ईशान किशन बाहर, चोटिल हैं मयंक अग्रवाल

मुंबई इंडियंस में इशान किशन के स्‍थान पर सौरभ तिवारी को मौका दिया गया है। इसके अलावा नाथन कूल्‍टर नायल भी आज मुंबई के प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा होंगे। मिल्‍ने के स्‍थान पर जगह दी गई है। पंजाब किंग्‍स की टीम में भी एक बदलाव है। सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल चोटिल हैं। कप्‍तान केएल राहुल ने बताया कि मयंक की कमर में दर्द है। उनके सथान पर मनदीप सिंह को मौका दिया गया है. Also Read - सुनील गावस्कर ने कहा- फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खेलती है राजस्थान तो क्रिस मॉरिस ने दिया ये जवाब

दोनों टीमें इस वक्‍त प्‍वाइंट्स टेबल पर बराबरी पर हैं. दोनों ने 10 मैचों के बाद चार जीत के साथ आठ अंक ही प्राप्‍त किए हैं. हालांकि नेट रनरेट के आधार पर पंजाब आगे है. Also Read - KKR vs DC, IPL 2021: अश्विन-साउदी-मोर्गन के बीच किस बात पर शुरू हुआ झगड़ा ? 5 मिनट तक रुका रहा मैच, VIDEO

पंजाब किंग्स का प्लेइंग इलेवन:

केएल राहुल (कप्‍तान/विकेटकीपर), मंदीप सिंह, क्रिस गेल, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, हरप्रीत बराड़, नाथन एलिस, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह

मुंबई इंडियंस का प्लेइंग इलेवन:

रोहित शर्मा (कप्‍तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी, क्रुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, नाथन कूल्टर-नाइल, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट