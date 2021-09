Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 सितंबर को मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच (Player Of The Match) का खिताब सुनील नरेन (Sunil Narine) को दिया गया. सुनील नरेन ने मुकाबले में महज एक ही शिकार किया, लेकिन यही विकेट केकेआर के लिए अहम रहा. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़ चुके थे. 9.2 ओवर में नरेन ने रोहित को शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों कैच आउट करवाकर मैच का रुख पलट दिया.Also Read - IPL 2021 चेन्‍नई सुपर किंग्‍स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर Match Preview Video Sep 24: RCB vs CSK Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Match Live Telecast

रोहित शर्मा के विकेट के साथ सुनील नरेन ने आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सुनील नरेन ने आईपीएल करियर में सातवीं बार रोहित शर्मा को आउट किया. यह इंडियन प्रीमियर लीग में किसी बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने के रिकॉर्ड के बराबर है.

इस लिस्ट में जहीर खान और संदीप शर्मा का नाम भी संयुक्त रूप से टॉप पर है. जहीर खान (Zaheer Khan) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni), जबकि संदीप शर्मा (Sandeep Patil) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को सात-सात बार आईपीएल में शिकार बनाया है. Also Read - जब आधी रात को जूही चावला के घर पहुंचे थे शाहरुख खान, सब चले गए थे सोने और फिर...

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए. टीम की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 55, जबकि रोहित शर्मा ने 33 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके.

टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता ने 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया. राहुल त्रिपाठी ने 42 गेंदों में 11 बाउंड्री की मदद से 74 रन की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 53 रन जड़े.