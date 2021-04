IPL 2021, Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 24th Match Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में सीजन का 24वां मैच खेला गया, जिसमें मुंबई ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. ये इस सीजन मुंबई की तीसरी जीत रही, जबकि राजस्थान को चौथी बार हार का सामना करना पड़ा है. Also Read - IPL 2021, MI vs RR, Highlights: Quinton de Kock की विस्फोटक पारी, मुंबई ने जीता सीजन का तीसरा मैच

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने 7.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की. बटलर 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि जायसवाल ने 32 रन की पारी खेली. Also Read - Rohit Sharma Birthday Special: रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो उन्हें बनाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का हिटमैन

इसके बाद कप्तान संजू सैमसन ने शिवम दुबे के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर की ओर पहुंचाया. सैमसन 27 बॉल में 5 चौकों की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम ने 35 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से राहुल चाहर ने 2, जबकि ट्रेंट बोल्ट-जसप्रीत बुमराह ने 1-1 शिकार किया. Also Read - IPL 2021: अभी तक 'नाम बड़े दर्शन छोटे' साबित हुए हैं ये बल्लेबाज

टारगेट का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने क्विंटन डी कॉक के साथ पहले विकेट के लिए 49 रन जुटाए. रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद क्विटंन डी कॉक ने मोर्चा संभाला. डी कॉक ने तीसरे विकेट के लिए क्रुणाल पंड्या के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर मुंबई को जीत के बेहद करीब ला दिया.

16.4 ओवर में क्रुणाल 39 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. उनके आउट होने के बाद किरोन पोलार्ड ने जिम्मेदारी संभाली. क्विंटन डी कॉक ने एक छोर पर मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने पोलार्ड के साथ मिलकर टीम को 18.3 ओवर में 7 विकेट शेष रहते जीत दिलाई. डी कॉक ने 50 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 रन की नाबाद पारी खेली. राजस्थान की तरफ से क्रिस मॉरिस ने 2, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट अपने नाम किया.