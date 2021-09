Indian Premier League 2021, Punjab Kings vs Rajasthan Royals: पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 21 सितंबर को करीबी मुकाबले से 2 रन से शिकस्त मिली. पंजाब को अंतिम ओवर में जीत के लिए महज 4 रन की दरकार थी, लेकिन राजस्थान के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी (Kartik Tyagi) ने निकोलस पूरण (Nicholas Pooran) और दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) को आउट कर दिया. पंजाब निर्णायक ओवर में सिर्फ 1 रन ही बना सकी, जिसने कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) समेत हेड कोच अनिल कुंबले (Anil Kumble) को भी दंग कर दिया. पंजाब की हार से अनिल कुंबले खासा निराश हैं. उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनकी टीम का करीबी अंतर से मैच गंवाना एक चलन बन गया है.Also Read - IPL 2021 दिल्‍ली कैपिटल्‍स vs सनराइजर्स हैदराबाद Match Preview Video Sep 22: DC vs SRH Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Dubai में मौसम का हाल

कुंबले ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हां, यह चलन बन गया है विशेषकर लगता है कि जब भी हम दुबई में खेलते हैं तब ऐसा होता है. हमने स्पष्ट संदेश दिया था कि मैच 19 ओवर में जीतना है और इस रवैये के साथ ही खेलना चाहिए था. दुर्भाग्य से हम इसे आखिर तक खींचकर ले गए और अंतिम दो गेंदों पर जब नया बल्लेबाज सामने हो तो यह लॉटरी की तरह बन जाता है.''

कुंबले ने कहा, ''इस पर हमें चर्चा करके समाधान निकालना होगा. हमें अभी पांच मैच खेलने हैं लेकिन हमें इस हार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए. इसे पचा पाना हालांकि मुश्किल है. ''

अनिल कुंबले विपक्षी टीम के गेंदबाज कार्तिक त्यागी से काफी खुश नजर आए. उन्होंने आगे कहा, ‘‘लेकिन त्यागी ने जिस तरह से अंतिम ओवर किया, श्रेय उन्हें जाता है. यह स्वाभाविक था कि वह ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करेंगे, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने सही विकल्प नहीं अपनाया.’’

A richly deserved Man of the Match award for young Kartik Tyagi 👏👏 Scorecard – https://t.co/odSnFtwBAF #VIVOIPL #PBKSvRR pic.twitter.com/3UJzvINU3e — IndianPremierLeague (@IPL) September 21, 2021

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान 20 ओवर में 185 रनों पर सिमट गई. टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 20 ओवर में चार विकेट पर 183 रन ही बना पाई.