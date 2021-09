Indian Premier League 2021, Punjab vs Rajasthan: आईपीएल-2021 के 32वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से मात दी. इस हार के साथ पंजाब सातवें पायदान पर खिसक चुकी है. इस टीम ने अब तक 9 में से सिर्फ 3 मुकाबले ही जीते हैं, जबकि 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा. पंजाब जीत के बेहद करीब थी, लेकिन इसके बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा, जिससे कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) काफी निराश हैं.Also Read - IPL 2021- PBKS vs RR Match Highlights: आखिरी पल में हारा पंजाब, तस्वीरों में देखें मैच के 10 खास पल...

पंजाब को अंतिम ओवर में सिर्फ चार रन की दरकार थी. उसके पास 8 विकेट शेष थे, लेकिन कार्तिक त्यागी द्वारा फेंके गए निर्णायक ओवर में सिर्फ एक रन बना सका और टीम ने 2 विकेट अलग से गंवा दिए. Also Read - IPL 2021- PBKS vs RR Match Report and Highlights: आखिरी ओवर में जीती बाजी हारा पंजाब किंग्स, KL Rahul और Mayank Agarwal का प्रयास बेकार

इस हार के बाद केएल राहुल ने कहा, ‘‘इस हार को पचा पाना मुश्किल है. हमें दबाव से बेहतर तरीके से निपटने की जरूरत है. इस हार को पचा पाना मुश्किल है क्योंकि हमने अपनी पिछली गल्तियों से सबक नहीं सीखा है.’’ Also Read - Live Scores and Updates PBKS vs RR IPL 2021: आखिरी ओवर में 4 रन नहीं बना पाया पंजाब, राजस्‍थान को मिली 2 रन से जीत

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले छह ओवर में अच्छी गेंदबाजी की लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर क्षेत्ररक्षक के हाथों में नहीं पहुंची. लेकिन हमने गेंद से अंतिम ओवरों में अच्छी वापसी की.’’

कार्तिक त्यागी के (2/29) उम्दा गेंदबाजी के दम पर अंतिम गेंद तक चले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के 32वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को दो रनों से हरा दिया है.

What a FINAL over this has been 😳😳

RAJASTHAN ROYALS HAVE WON IT!#VIVOIPL #PBKSvRR pic.twitter.com/rYJTgOBsBR

— IndianPremierLeague (@IPL) September 21, 2021