IPL 2021- PBKS vs RR Match Report and Highlights: आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे हाफ में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेलने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रोमांचक जीत दर्ज करते हुए सीजन में कुल चौथी जीत अपने नाम की है. 185 रन का टारगेट बचाने उतरी संजू सैमसन (Sanju Samson) की कप्तानी वाली टीम 19वें ओवर तक मैच से बाहर हो चुकी थी. आखिरी 6 गेंदों में पंजाब को सिर्फ 4 रन की दरकार थी और उसके 8 विकेट सुरक्षित थे. लेकिन युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी (Kartik Tyagi) ने सिर्फ एक ही रन खर्च कर पंजाब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट भी अपने नाम किए. उन्हें इस बेहतरीन ओवर के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.Also Read - Live Scores and Updates PBKS vs RR IPL 2021: आखिरी ओवर में 4 रन नहीं बना पाया पंजाब, राजस्‍थान को मिली 2 रन से जीत

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए उसकी फील्डिंग में कुछ भी सही होता नहीं गुजर रहा था. 185 रन का स्कोर बचाने उतरी रॉयल्स ने किंग्स के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) के 3 छोड़े. इन 3 जीवनदान की बदौलत उन्होंने 49 रन (4 चौके और 2 छक्के) की बेहतरीन पारी खेली. उनके साथ दूसरे छोर पर (Mayank Agarwal) मयंक अग्रवाल (67) की शानदार अंदाज में बैटिंग करते दिखे. मयंक ने 43 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए. वह राहुल तेवतिया की गेंद पर लिविंगस्टोन को कैच देकर आउट हुए. Also Read - IPL New Team Auction: बीसीसीआई ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 10 लाख नॉन-रिफंडेबल राशि से कर सकते हैं आवेदन

पहले विकेट के लिए मयंक और राहुल की जोड़ी ने 120 रन जोड़े और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. ये दोनों बल्लेबाज जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए लेकिन तब तक वे दोनों अपनी टीम को सुरक्षित स्थिति में ला चुके थे और इसके बाद एडिन मार्करम (26*) और निकोलस पूरन (32) रन जोड़कर टीम को जीत के मुहाने पर ला खड़ा किया. लेकिन आखिरी ओवर में जैसे ही पूरन आउट हुए तो मार्करम सामने वाले छोर पर ही खड़े रह गए और कार्तिक त्यागी ने मैच का रुख ही पलट कर हारी हुई बाजी अपनी टीम को जिता दी. Also Read - IPL 2021: अगर 90 मीटर या इससे ज्यादा लंबा हो शॉट तो फिर छक्का नहीं अठ्ठा मिले: Gautam Gambhir

इससे पहले राजस्थान को पंजाब ने पहले बैटिंग का न्योता दिया था. रॉयल्स के लिए डेब्यू कर रहे इविन लुईस (36) और यशस्वी जायसवाल (49) ने शानदार शुरुआत की. इन दोनों की बदौलत रॉयल्स ने पावर प्ले में एक विकेट गंवाकर 57 रन जोड़े. कप्तान संजू सैमसन (4) कुछ खास नहीं कर पाए. लेकिन लियाम लिविंग स्टोन (25) ने अपनी टीम की रन गति को बनाए रखने में मदद की.

इस बीच अपने पहले आईपीएल अर्धशतक के करीब पहुंच चुके यशस्वी जायसवाल को 49 के स्कोर पर हरप्रीत बरार ने अपना शिकार बनाया. उन्होंने 36 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए. यशस्वी के बाद महिपाल लोमरोर ने प्रभावी पारी खेली. उन्होंने महज 17 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 43 रन ठोके.

हालांकि अंत के ओवरों रॉयल्स की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई और लोमरोर के बाद रियान पराग, राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस टीम के लिए कुछ खास रन नहीं जोड़ पाए. इसके बावजूद रॉयल्स के पास 185 रन का बड़ा स्कोर था लेकिन खराब फील्डिंग की बदौलत वह इस मैच से लगभग बाहर ही हो चुकी थी. अगर अंतिम ओवर में कार्तिक त्यागी ने अपना जादू नहीं दिखाया होता तो रॉयल्स के हाथ से यह मैच साफ तौर पर फिसल चुका था.