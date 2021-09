Indian Premier League 2021, Punjab Kings vs Rajasthan Royals: आईपीएल-2021 में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 21 सितंबर को 2 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. आईपीएल बहाल होने के बाद राजस्थान का यह पहला मैच था, जिसमें जीत दर्ज कर राजस्थान का खेमा जश्न में डूब गया, लेकिन कुछ देर बाद यह खुशी कुछ हद तक कम हो गई. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) पर मुकाबले के दौरान धीमी ओवर गति के लिये 12 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है.Also Read - IPL 2021, Orange Cap and Purple Cap Holder List: Shikhar Dhawan और KL Rahul के बीच रोमांचक जंग, गेंदबाजों में जानिए कौन टॉप-5?

आईपीएल ने बयान में कहा, ''राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गये आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिये जुर्माना किया गया है.''

बयान के अनुसार, ''आईपीएल आचार संहिता के धीमी ओवर गति से संबंधित नियमों के तहत टीम पहली बार तय समय में ओवर पूरे नहीं कर पाई और इसलिए सैमसन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है.''

युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अंतिम ओवर में सिर्फ एक रन दिया, जिससे राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया.

राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकट खोकर पंजाब को 185 रनों का लक्ष्य दिया था. इस टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 20 ओवर में चार विकेट पर 183 रन ही बना पाई.

A look at the Points Table after Match 32 of #VIVOIPL pic.twitter.com/4rqOhQQhwg

— IndianPremierLeague (@IPL) September 21, 2021