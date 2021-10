IPL 2021 Points Table after KKR vs PBKS Match

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्‍वाइंट्स नेट रनरेट चेन्नई सुपर किंग्स Q 11 9 2 0 0 18 +1.002 दिल्ली कैपिटल्स 11 8 3 0 0 16 +0.562 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 11 7 4 0 0 14 -0.200 कोलकाता नाइट राइडर्स 12 5 7 0 0 10 +0.302 पंजाब किंग्‍स 12 5 7 0 0 10 ;0236 मुंबई इंडियंस 11 5 6 0 0 10 -0.453 राजस्थान रॉयल्स 11 4 7 0 0 8 -0.468 सनराइजर्स हैदराबाद 11 2 9 0 0 4 -0.490

IPL 2021 Points Table after KKR vs PBKS Match: आईपीएल 2021अ अपने अंतिम पड़ाव की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. ऐसे में हरएक जीत-हार प्‍वाइंट्स टेबल पर पड़ा अंतर पैदा कर रही है. शुक्रवार रात कोलकाता नाइटराइडस पर पंजाब किंग्‍स की जीत से सबसे ज्‍यादा नुकसान रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई इंडियंस को हुआ. आईपीएल 2021 में कोलकाता और पंजाब को छोड़कर सभी टीमें अब 11 मैच खेल चुकी हैं और उनके तीन-तीन मुकाबले बचे हैं. आधिकारिक तौर पर गुरुवार को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने प्‍लेऑफ में अपनी जगह पक्‍की कर ली थी. हालांकि दिल्‍ली कैपिटल्‍स का प्‍लेऑफ में पहुंचना भी लगभग तय ही है.

केएल राहुल ने 67 रन की पारी खेलकर शुक्रवार को पंजाब किंग्‍स को जीत दिलाई. इसके साथ ही पंजाब की टीम एक स्‍थान की बढ़त के साथ नंबर-5 पर आ गई है. हार के बावजूद कोलकाता नाइटराडर्स चौथे स्‍थान पर ही मौजूद है. कोलकाता को अच्‍छी नेट रनरेट का फायदा मिला. प्‍लेऑफ में नंबर-चार की जगह के लिए मुंबई, पंजाब और कोलकाता के बीच काफी तीखी जंग जारी है.

IPL 2021 Points Table after KKR vs PBKS Match: इस जीत के साथ पंजाब के पास कोलकाता के बराबर ही पांच जीत के साथ 10 अंक हैं. इसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास भी 10 अंक ही हैं. नेटरनरेट में सुधार के साथ पंजाब ने मुंबई को पांचवें स्‍थान पर रिप्‍लेस कर दिया. यहां ये भी समझना होगा कि मुंबई के पास पंजाब-कोलकाता के मुकाबले एक एडवांटेज है. उसने अभी 11 मैच ही खेले हैं. ऐसे में वो अगर लगातार जीत दर्ज करता है तो इन दोनों टीमों को पछाड़ते हुए प्‍लेऑफ में पहुंच जाएगा.