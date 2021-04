IPL 2021 Points Table and Orange and Purple Cap Holder: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) की प्वॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच नंबर 1 बने रहने की होड़ चल रही है. एक मैच पहले ही RCB ने दिल्ली को हराकर यह स्थान हासिल किया था लेकिन चेन्नई की टीम ने 24 घंटे पूरे होने से पहले उससे यह स्थान फिर छीन लिया है. दोनों टीमों के फिलहाल सबसे ज्यादा 10-10 अंक हैं. लेकिन चेन्नई का रन रेट बैंगलोर से बेहतर होने के कारण अब नंबर 1 के पायदान पर वही विराजमान है. Also Read - CSK vs SRH: चेन्नई से हार के बाद मायूस David Warner बोले- मैं हूं जिम्मेदार

चेन्नई ने बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है. चेन्नई की टीम ने इस सीजन अपना पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 5 जीत दर्ज की है. पहले 2 पायदान के बाद नंबर 3 पर दिल्ली कैपिटल्स, 4 पर मुंबई इंडियंस, 5 पर कोलकाता नाइट राइडर्स, 6 पर पंजाब किंग्स, जबकि 7वें और 8वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें हैं.

ऑरेंज कैप

बीते काफी दिनों से ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाए शिखर धवन (Shihar Dhawan) को मंगलवार को सस्ते में आउट होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है. शिखर से आगे निकलने के लिए डुप्लेसिस को 52 रन की दरकार थी. लेकिन उन्होंने 38 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर इस सीजन सबसे ज्यादा रन अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि शिखर और डुप्लेसिस में ज्यादा अंतर नहीं हैं. शिखर चेन्नई के इस बल्लेबाज से सिर्फ 5 रन पीछे हैं. दिल्ली की टीम आज शाम कोलकाता से भिड़ेगी, तो उनके पास एक बार फिर डुप्लेसिस को पछाड़कर आगे निकलने का मौका होगा.

पर्पल कैप

पर्पल कैप की दौड़ में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है. यहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल (Harshal Patel) 17 विकेट्स के साथ अपनी दमदार लीड बनाए हुए हैं. उनके बाद 12 विकेट्स के साथ दिल्ली के आवेश खान दूसरे नंबर पर हैं, जिनको हर्षल को पीछे धकेलने के लिए कम से कम 6 विकेट की दरकार है. फिलहाल विकेटों की रेस में ये ही दो गेंदबाज ऐसे हैं जो दो अंकों तक पहुंच पाए हैं.