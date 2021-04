IPL 2021 Points Table and Orange and Purple Cap Holder: इस सीजन शानदार फॉर्म में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने एक बार फिर प्वॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है. अब 6 में से 5 मैच जीतकर उसके पास 10 अंक हो गए हैं. इससे पहले रविवार को उसके चेन्नई के खिलाफ सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उसे अंकतालिका में पहला स्थान भी छोड़ना पड़ा था. Also Read - DC vs RCB: 1 रन की हार पर बोले Rishabh Pant, हमने बैटिंग नहीं बॉलिंग में की गलती

मंगलवार को खेले गए मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals)को 1 रन से हराकर इस लीग में सबसे ज्यादा 10 अंक हासिल किए. अब उसका लक्ष्य बाकी बचे 8 लीग मैचों में से 3 मैच जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में सबसे पहले अपना नाम पक्का करने पर होगा. Also Read - CSK vs SRH Head to Head: जानें क्‍या कहता है इतिहास ? वार्नर-धोनी की टीमों में से किसने जीते ज्‍यादा मुकाबले

इस मैच के बाद प्वॉइंट्स टेबल (IPL Point Table) में सिर्फ पहले 3 स्थानों में बदलाव देखने को मिला है. मैच से पहले दूसरे स्थान पर मौजूद दिल्ली अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की टीम दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि चेन्नई के पास आज एक बार फिर नंबर वन बनने का मौका होगा, अगर सनराइजर्स के खिलाफ होने वाले मैच में जीत दर्ज कर लेती है तो. नंबर 4 से लेकर नंबर 8 की पॉजिशन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. Also Read - Highlights, DC cs RCB, Vivo IPL 2021: महज एक रन से हारी दिल्‍ली, रिषभ पंत नहीं लगा पाए आखिरी गेंद पर छक्‍का

ऑरेंज कैप

ऑरेंज कैप पर भले ही शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का कब्जा बरकरार है. लेकिन मंगलवार को वह सिर्फ 6 रन जोड़ पाए. इसके चलते अब पहले और दूसरे स्थान पर अब रनों का अंतर ज्यादा नहीं रह गया है. पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने इस सीजन (240*) रन बना लिए हैं और वह अब शिखर धवन (265*) से सिर्फ 25 रन ही पीछे हैं. ग्लेन मैक्सवेल 223* रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. वहीं अगर आज फाफ डु प्लेसिस आज सनराइजर्स के खिलाफ अगर 52 रन बना लेते हैं तो वह शिखर धवन को पछाड़कर अपने सिर पर यह कैप सजा लेंगे.

पर्पल कैप

पर्पल कैप की दौड़ में फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल (Harshal Patel) को किसी से चुनौती मिलती नहीं दिख रही है. दिल्ली के खिलाफ भी उन्होंने अपने खाते में 2 और विकेट डाले, जिसके चलते अब उनके पास 17 विकेट हो गए हैं, जबकि उनके पीछे चल रहे दिल्ली के ही आवेश खान सिर्फ ले पास और अब उनके खाते में 12 विकेट हैं. यानी सबसे आगे चल रहे हर्षल ने 5 विकेट का गैप बना लिया है.