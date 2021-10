IPL 2021 Points Table, Orange Cap and Purple Cap list: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को आईपीएल-2021 के 55वें मैच में 42 रन से शिकस्त देने के बावजूद मुंबई इंडियंस (MI) प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है. मुंबई के 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम आठ विकेट पर 193 रन ही बना सकी. मुंबई को प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए सनराइजर्स को 65 रन के स्कोर से कम पर रोकना था, लेकिन ऐसा ना हो सका. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals), चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) 10 अक्टूबर से प्लेऑफ खेलने उतरेंगी.Also Read - IPL 2021, SRH vs MI: जीत के बावजूद Mumbai Indians प्लेऑफ से बाहर, Rohit Sharma ने बताया कहां हुई चूक?

दिल्ली के पास सर्वाधिक 20 प्वाइंट्स है, जबकि चेन्नई और आरसीबी 18-18 अंकों के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर है. केकेआर 14 मैचों में 7 जीत के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि मुंबई इंडियंस का समीकरण भी ठीक वैसा है, लेकिन नेट रनरेट के चलते उसे प्लेऑफ से बाहर होना पड़ा.

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेट रनरेट दिल्ली कैपिटल्स 14 10 4 0 0 20 +0.481 चेन्नई सुपर किंग्स 14 9 5 0 0 18 +0.455 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 9 5 0 0 18 -0.150 कोलकाता नाइट राइडर्स 14 7 7 0 0 14 +0.587 मुंबई इंडियंस 14 7 7 0 0 14 +0.116 पंजाब किंग्स 14 6 8 0 0 12 -0.001 राजस्थान रॉयल्स 14 5 9 0 0 10 -0.993 सनराइजर्स हैदराबाद 14 3 11 0 0 6 -0.545

ऑरेंज कैप की रेस में केएल राहुल सबसे आगे हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 626 रन बना लिए हैं. उनके बाद इस लिस्ट में फाफ डु प्लेसिस का नाम शुमार है, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 546 रन अपने नाम किए हैं, जबकि शिखर धवन 544 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं. Also Read - IPL 2021- RCB vs DC Match Report and Highlights: बैंगलोर की जीत में चमके Srikar Bharat और Glenn Maxwell

IPL 2021, Orange Cap Holder List:

626 रन- केएल राहुल (13 पारियां)

546 रन- फाफ डु प्लेसिस (14 पारियां)

544 रन- शिखर धवन (14 पारियां)

533 रन- रितुराज गायकवाड़ (14 पारियां)

498 रन- ग्लेन मैक्सवेल (14 पारियां)

आईपीएल-2021 में हर्षल पटेल 14 मैचों में 30 विकेट लेकर टॉप पर काबिज हैं. उनके बाद आवेश खान 22 सफलता प्राप्त करके दूसरे स्थान पर हैं. जसप्रीत बुमराह 14 मैचों में 21 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं.

IPL 2021, Purple Cap Holder List:

30 विकेट- हर्षल पटेल (14 मैच)

22 विकेट- आवेश खान (13 मैच)

21 विकेट- जसप्रीत बुमराह (14 मैच)

19 विकेट- मोहम्मद शमी (14 मैच)

18 विकेट- राशिद खान (14 मैच)