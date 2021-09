Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स ने 24 सितंबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ सीएसके ने अंकतालिका में टॉप स्थान हासिल कर लिया है. चेन्नई ने अब तक 9 में से 7 मैच अपने नाम किए हैं. धोनी एंड कंपनी चौथी बार आईपीएल खिताब अपने नाम करने के इरादे से उतरी है. चेन्नई की जीत में ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 शिकार किए.Also Read - IPL 2021, RCB vs CSK: गेंदबाजों और बल्लेबाजों का साझे प्रयास के दम पर CSK ने RCB को मात दी

मुकाबले के बाद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने कहा, "मैं ड्वेन ब्रावो को अपना भाई बुलाता हूं. हर साल मेरी और ब्रावो की लड़ाई होती है कि उन्हें धीमी गेंद फेंकनी चाहिए या नहीं. मैं उनसे कहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल बल्लेबाजों को धोखा देने के लिए कर सकते हो, लेकिन अब हर कोई ब्रावो को उनकी धीमी गेंदों के लिए जानता है. इसलिए क्यों ना आप 6 अलग-अलग गेंद फेंके चाहे वो यॉर्कर हो यो लेंथ बॉल हो."

बता दें कि सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 156 रन बनाए.

