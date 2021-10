IPL 2021- Eliminator RCB vs KKR, Sunil Narine Is The Only Reason of RCB Defeat: सोमवार को आईपीएल के एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर चकनाचूर कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्व वाली आरसीबी यूं तो हर मोर्चे पर केकेआर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी लेकन जब-जब उसका सामना सुनील नारायण (Sunil Narine) से हुआ वह डगमगा गई. केकेआर की जीत में नरेन ही एकमात्र एक्स फैक्टर रहे. जीत के बाद उन्होंने कहा- ‘आज मेरा दिन था और मैंने इसका सही लाभ उठाया.’Also Read - बतौर कप्तान आखिरी मैच के बाद बोले विराट कोहली- आखिरी IPL मैच खेलने तक RCB में ही रहूंगा

शारजाह में खेले गए इस मैच में केकेआर के बाकी गेंदबाज सिर्फ दबाव बनाने का काम कर रहे थे. लेकिन सुनील नरेन (Sunil Narine) ने आरसीबी को 4 बड़े झटके दिए. उन्होंने चारों ऐसे बल्लेबाजों का शिकार किया, जो अभी तक आरसीबी के लिए रन बनाते आए हैं और उसे हर मुश्किल से उबारते रहे थे. ये बल्लेबाज थे- विराट कोहली (39), श्रीकर भारत (9), ग्लेन मैक्सवेल (15) और एबी डिविलियर्स (11). इन 4 झटकों की वजह से आरसीबी की टीम 138 रन ही बना पाई.

अभी अपनी गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मैच में अपनी वापसी की ही थी कि केकेआर ने नंबर 5 पर फिर सुनील नरेन (Sunil Narine) को भेज दिया. नरेन ने अपनी पारी की पहली 3 गेंदों पर शानदार 3 छक्के जड़े. ये तीनों छक्के डेनियल क्रिश्चन की गेंद पर पड़े थे. यहां से आरसीबी के पास मैच में वापसी का कोई मौका नहीं रहा. नरेन को इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

मैच के बाद उन्होंने कहा, ‘मैच जीतने वाले मैच में हर अच्छा प्रदर्शन हमेशा ही अच्छा ही माना जाता है. आज मेरा दिन था और मैंने इसका भरपूर लाभ उठाया. मैंने अपने हर विकेट को एन्जॉय किया. मैं यह नहीं सोचता कि मुझे यहां जो मिल रहा है मैं उससे पहले कहां था. कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है.’

उन्होंने बड़े मैच में नर्वस होने के सवाल पर कहा, ‘हर बड़े मैच से पहले दिल की धड़कनें तेज होती हैं. लेकिन मैच के दौरान में ठंडा और शांत ही रहता हूं. यही तवज्जो रखता हूं कि हाथ में आई बॉल पर नियंत्रण रख सकूं यही हम नियंत्रित कर सकते हैं.’