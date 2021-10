Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, Eliminator Live Streaming: आईपीएल-2021 में 11 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. एक ओर आरसीबी का मकसद खिताबी सूखे को खत्म करना है, तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर की कोशिश तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की बराबरी करना है. कोलकाता ने साल 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में टाइटल जीता है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच दो बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 1-1 से बराबरी है. एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम को क्वालीफायर-2 में भी अग्निपरीक्षा देनी होगी.Also Read - RCB vs KKR Head to Head: आज हारने वाली टीम होगी बाहर, जानें किसने जीते हैं ज्‍यादा मैच ?

कहां खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच?

आईपीएल 2021 का यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा आरसीबी वर्सेज केकेआर मुकाबला?

Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे Royal Challengers Bangalore और Kolkata Knight Riders के मैच का लाइव प्रसारण?

इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार इंडिया नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं.

Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

आईपीएल 2021 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar और JioTV पर देखी जा सकती है.

IPL 2021, RCB vs KKR Full Squads:

Royal Challengers Bangalore Full Squad: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, सुयेश प्रभुदेसाईं, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, पवन देशपांडे, आकाश दीप, डेनिल क्रिश्चियन, शाहबाज अहमद, डेनियल सेम्स, वानिंदु हसरंगा, एबी डिविलियर्स, श्रीकर भरत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिन एलेन, हर्षल पटेल, काइल जेमीसन, एडम जांपा, केन रिचर्डसन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, दुष्मंथ चमीरा, जॉर्ज गारटोन.

Kolkata knight Riders Full Squad: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, नितीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरकीरत सिंह मान, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, पवन नेगी, टिम सीफर्ट, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, करुण नायर, हरभजन सिंह, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर, टिम साउदी.