IPL 2021- RCB vs MI, Rohit Sharma Reacts After Defeat Against RCB: आईपीएल (IPL 2021) में पांच की चैंपियन मुंबई इंडियन्स (MI) इस सीजन यूएई पहुंचने के बाद लगातार संघर्ष कर रही है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली इस टीम ने अभी तक यहां कुल 3 मैच खेल लिए हैं लेकिन उसे तीनों में हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को मुंबई की टीम बैंगलोर के सामने तब 111 रन पर ढेर हो गई, जब वह 166 रनों का पीछा कर रही थी.

टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार आउट क्या हुए पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. जब रोहित आउट हुए थे तब टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन था. लेकिन अगले 32 रन जोड़ने तक मुंबई ने अपने बाकी 8 विकेट भी गंवा दिए. मैच के बाद कप्तान रोहित अपने बल्लेबाजों से खासे नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि हमारे बॉलरों ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन बल्लेबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया.

5 बार की चैंपियन मुंबई के कप्तान रोहित ने कहा, 'हमारे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. एक समय वे 180 से ज्यादा रन की ओर जाते दिख रहे थे. लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने हमें निराश किया. बल्लेबाज लगातार फेल हो रहे हैं.'

रोहित शर्मा ने कहा, ‘जैसे ही हमारे शुरुआती 2 विकेट गिरे, उन्होंने हम पर दबाव बनाए रखा. अब हम जिस भी स्थिति में हैं हमें इससे बाहर आने की जरूरत है. हमने पहले भी इतिहास में ऐसा किया है. लेकिन इस सीजन हम अभी तक फीके ही रहे हैं.’

ईशान किशन (Ishan Kishan) के लगातार फ्लॉप रहने पर रोहित ने कहा कि वह युवा खिलाड़ी हैं और उनका पिछले साल आईपीएल सीजन बहुत शानदार रहा था. हम उनके स्वभाविक खेल का समर्थन करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें सूर्या से आगे भेजा गया. हम उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहते.