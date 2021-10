Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings: आईपीएल-2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में सीजन का 48वां मैच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ कोहली एंड कंपनी ने प्लेऑफ में जगह बना ली है, जहां दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पहले से ही मौजूद है. यह इस सीजन आरसीबी की 12 मैचों की आठवीं जीत रही, जबकि पंजाब को 8वीं हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक बन चुकी है.Also Read - IPL 2021, DC vs CSK Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 164 रन बनाए. टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान विराट कोहली ने देवदत्त पड्डकिल के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन जुटाए. कोहली 25 के स्कोर पर आउट हुए. अगली ही गेंद पर डेनियल क्रिश्चियन (0) भी चलते बने और कुछ देर बाद पड्डिकल (40) ने केएल राहुल को अपना कैच थमा दिया. Also Read - IPL 2021- RCB vs PBKS- पंजाब को हराकर बोले Virat Kohli, टॉप 2 पर हैं निगाहें

यहां से ग्लेन मैक्सवेल ने एबी डिविलियर्स के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रन जुटाए. मैक्सवेल 33 बॉल में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डिविलियर्स ने 23 रन बनाए. Also Read - Live Score and Updates KKR vs SRH, IPL 2021: मुश्किल में फंसे सनराइजर्स, केकेआर को 7वीं सफलता

आरसीबी की पारी के अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी ने दूसरी बॉल पर मैक्सवेल को आउट करने के बाद चौथी और पांचवीं गेंद पर शाहबाज अहमद (8) और जॉर्ज गार्टन (0) को आउट किया, लेकिन हैट्रिक से चूक गए. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद शमी और मोइजेस हैनरिक्स ने 3-3 विकेट अपने नाम किए.

