RCB Will Play in Blue Jersey Against KKR: विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम इस बार नीली जर्सी में आईपीएल का मैच खेलती दिखेगी. यह पहला मौका है, जब अकसर लाल जर्सी में दिखने वाली रॉयल चैलेंजर्स की टीम नीली जर्सी में दिखेगी. इससे पहले आरसीबी की टीम अपनी पहचान लाल जर्सी के अलावा हरी जर्सी में खेलती रही है. लेकिन इस बार एक बहुत ही नेक मकसद के लिए उसने नीली जर्सी पहनने का फैसला किया है. हालांकि रॉयल की टीम एक ही बार इस जर्सी में दिखाई देगी.Also Read - IPL 2021: मुंबई इंडियन्स के कप्तान Rohit Sharma ने क्वॉरंटीन में शुरू की ट्रेनिंग

दरअसल बैंगलोर की टीम ने फैसला किया है कि वह बीते 2 साल से जारी घातक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के दौरान लोगों की सेवा और सुरक्षा में जुटे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मान दे. बता दें अग्रिम पंक्ति के ये कोरोना वॉरियर्स हमेशा मुंह पर मास्क और पीपीई किट पहने हुए लोगों की जान बचाने की पूरे समर्पण से जुटे हुए हैं. पीपीई किट और मास्क का रंग आसमानी नीला ही होता है और इसी मकसद से रॉयल्स की टीम ने आसमानी नीले रंग की जर्सी पहन कर खेलने का फैसला किया है. Also Read - कई बार खिलाड़ी को नहीं पता होता कि उसे क्यों नहीं चुना जा रहा है: KKR के स्पिनर कुलदीप यादव

Honoured to wear Blue for RCB on 20th September, to pay tribute to frontline warriors who have worked selflessly leading this fight against the Covid pandemic wearing blue PPE kits. #1Team1Fight #PlayBold pic.twitter.com/1VR3Ur1nXc

— Virat Kohli (@imVkohli) September 14, 2021