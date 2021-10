MS Dhoni Reaction After Qualified for the Play-Offs: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने आईपीएल (IPL 2021) के मौजूदा सीजन में सबसे पहले प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट 18 अंकों के साथ टूर्नामेंट के अगले दौर के लिए क्वॉलीफाई किया है. इस मैच में जीत के बाद कप्तान धोनी ने बीते साल के खराब प्रदर्शन को भी याद किया. उन्होंने कहा कि टीम के लिए यह बहुत मायने रखता है कि क्योंकि हमने तब कहा था कि हम मजबूती से वापसी करेंगे.Also Read - बायो बबल थकान की वजह से क्रिस गेल ने किया आईपीएल 2021 छोड़ने का फैसला

बता दें बीते साल आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की हालत खस्ता दिखाई दी थी और तब वह प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी. यह टूर्नामेंट के इतिहास में पहला मौका था, जब चेन्नई बिना प्लेऑफ खेले बाहर हो गई. इस बार प्लेऑफ में जगह बनाने वाली इस टीम के लिए यह 11वां मौका है, जब वह इस लीग के प्लेऑफ में पहुंची है.

धोनी ने मैच के बाद कहा, 'यह (प्लेऑफ में पहुंचना) बहुत मायने रखता है क्योंकि पिछली बार मैच के बाद मैंने कहा था कि हम मजबूत वापसी करना चाहते है. हमें उससे सबक मिला था. खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को पूरा श्रेय जाता है.'

सनराइजर्स पर जीत का श्रेय उन्होंने गेंदबाजों को दिया, जिन्होंने विरोधी टीम को सात विकेट पर 134 रन ही बनाने दिए. धोनी ने कहा, 'यह ऐसा विकेट नहीं था, जिस पर गेंद अधिक टर्न ले रही हो या रुककर आ रही हो. गेंदबाजों ने अपनी गति और लेंथ में अच्छी तरह से बदलाव किया. मैच से पहले मैंने यही बात की थी और उन्होंने रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया.'

धोनी ने सीएसके के फैन्स को लेकर भी कहा कि उन्होंने हमारे बुरे और अच्छे दोनों पलों में साथ दिया है और इस बार हमने क्वॉलीफाई करके टीम पर उनका भरोसा फिर लौटा दिया है.