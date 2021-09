Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Playing XI: आईपीएल-2021 में 30 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सीजन का 44वां मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला जा रहा है, जिसमें चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. चेन्नई सुपर किंग्स 10 में से 8 मैच अपने नाम कर अंकतालिका में टॉप पर है, जबकि हैदराबाद 10 में से 8 मुकाबले हारकर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुका है. दोनों टीमों के बीच इस सीजन 28 अप्रैल को भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें सीएसके ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी.Also Read - IPL 2021, SRH vs CSK LIVE Score: जडेजा ने साहा को आउट किया, चेन्नई को चौथी सफलता

चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम कर्रन (Sam Curran) के स्थान पर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) को टीम में शामिल किया है. वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने अंतिम एकादश में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है.

