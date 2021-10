Ishan Kishan Powerful Hitting Against Sunrisers Hyderabad: IPL में मुंबई इंडियंन्स आज अपना आखिरी लीग मैच खेल रही है. उसका यह आखिरी मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ है लेकिन इस मैच के सहारे उसका एक मुकाबला प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसका असली मुकाबला कोलकाता नाइटर राइडर्स (KKR) से भी है. मुंबई को आज तेज तर्रार बैटिंग करनी थी और उसके विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने अपनी पारी की पहली गेंद से यह कारनामा करके दिखाया.Also Read - IPL 2021, SRH vs MI: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी मुंबई; सनराइजर्स ने फिर बदला कप्तान

युवा ईशान किशन इस मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ ओपनिंग पर आए थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) को छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. उन्होंने इस पारी में 32 गेंदें खेलकर 84 रन बनाए और मुंबई को वह शुरुआत दे दी, जिसकी उसे दरकार थी. Also Read - IPL 2021, SRH vs MI LIVE blog: सूर्यकुमार ने अर्धशतक जड़ा, मुंबई इंडियंस का स्कोर 200 रन के पार

8⃣4⃣ Runs

3⃣2⃣ Balls

1⃣1⃣ Fours

4⃣ Sixes

