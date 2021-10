Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians: पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) आईपीएल-2021 के प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही. मुंबई इस सजीन 14 में से 7 मुकाबले ही जीत सकी और +0.116 नेट रनरेट के साथ अंकतालिका में पांचवें पायदान पर रही. रोहित की टीम ने 8 अक्टूबर को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ 42 रन से जीत दर्ज की. मुंबई के 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम आठ विकेट पर 193 रन ही बना सकी. मुंबई को प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए सनराइजर्स को 65 रन के स्कोर से कम पर रोकना था, लेकिन ऐसा ना हो सका.Also Read - IPL 2021 Play Off: मुंबई के बाहर होते ही प्लेऑफ की तस्वीर साफ, जानें- कब, किससे, किसका मुकाबला

प्लेऑफ से चूकने पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा, ''हमने जो हासिल किया उस पर हमें गर्व है. दिल्ली में हम मैच जीतने के बाद लय में आ रहे थे लेकिन इसके बाद ब्रेक (कोविड-19 मामलों के कारण) हो गया. यहां आने के बाद हम टीम के रूप में सामूहिक रूप से विफल रहे. आज जीत दर्ज करने की खुशी है. हमने सब कुछ झोंक दिया और मुझे यकीन है कि प्रशंसकों के लिए भी यह मनोरंजक रहा.''

टीम के प्ले आफ में जगह बनाने में नाकाम रहने पर रोहित ने कहा, ''जब आप मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो तो आपसे हमेशा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है. मैं इसे दबाव नहीं कहूंगा, यह उम्मीदें हैं.''

बता दें कि सीजन के 55वें मैच में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक पारियों के दम पर मुंबई ने 9 विकेट खोकर 235 रन बनाए. किशन ने 32 गेंदों में 11 चौकों और चार छक्कों की मदद से 84 रन की पारी खेली. उनके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 40 बॉल में 16 बाउंड्री की मदद से 82 रन जड़े. विपक्षी टीम की ओर से जेसन होल्डर ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके.

इसके जवाब में हैदराबाद 8 विकेट गंवाकर 193 रन ही बना सका. कप्तान मनीष पांडे ने 41 गेंदों में 69 रन की पारी खेली. मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह, नाथन कुल्टर नाइल और जेम्स नीशम ने 2-2 शिकार किए.