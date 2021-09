Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: आईपीएल-2021 के 37वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने सनराइजर्स हैदराबाद (MI) को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए. इसके जवाब में हैदराबाद निर्धारित ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 120 रन ही बना सकी. इस मुकाबले के बाद पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा कि वह करीबी मैचों के आदी हो गए हैं.Also Read - IPl 2021 SRH vs PBKS: चैंपियन की तरह खेले Jason Holder फिर भी हारा हैदराबाद, देखें- उनके प्रदर्शन की खास झलकियां

राहुल ने कहा,‘‘अब इन मैचों का आदी हो गया हूं. उम्मीद करता हूं कि पंजाब किंग्स की बदौलत टीआरपी बढ़ी होगी. हम जीत गए, कुछ और नहीं कहना. इस जीत से हमें भरोसा हो गया है कि हम चाहे कैसी भी स्थिति में हों, हमारे गेंदबाज विपक्षी टीम को आउट कर सकते हैं. शमी ने दो विकेट झटककर बढ़िया शुरुआत की.’’ Also Read - IPL 2021, SRH vs PBKS Highlights: काम नहीं आई Jason Holder की तूफानी पारी, 5 रन से हारा सनराइजर्स

राहुल ने जेसन होल्डर की तारीफ की जिन्हें ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया. उन्होंने कहा, ‘‘होल्डर ने शानदार पारी खेली. उन्होंने एक ही ओवर में मेरा और मयंक अग्रवाल का विकेट झटका. पिच में कोई तेजी नहीं थी. हमारे लिए डटे रहना अहम था. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका.’’ Also Read - IPL 2021, SRH vs PBKS: रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के आगे ढेर हुए सनराइजर्स; पांच रन से जीता पंजाब

Here’s how the Points Table looks after Match 37 of the #VIVOIPL 👇#SRHvPBKS pic.twitter.com/SyQ52iqkNA

— IndianPremierLeague (@IPL) September 25, 2021