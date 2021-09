IPL 2021 UAE: यूएई में होने वाले आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के मैचों से पहले दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) बुधवार को यूएई पहुंच गए हैं. वो आगामी सीजन के दौरान दिल्‍ली के लिए बल्‍लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. हालांकि फिलहाल उन्‍हें यूएई में सात दिन का क्‍वारंटीन पूरा करना होगा.Also Read - IPL 2021 UAE: Jaydev Unadkat ने गेंदबाजी एक्‍शन में किया बदलाव, बोले- चाहता था कि लोगों का ध्यान मुझ पर ना जाए…

दिल्‍ली कैपिटल्‍स आईपीएल 2021 में अबतक बेहद मजबूत स्थिति में बनी हुई है. वो टॉप-चार टीमों में शुमार है. हालांकि श्रेयस अय्यर की चोट के बाद टीम में वापसी को देखते हुए यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) को कितने मैचों में प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी जाती है. Also Read - IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने रहेंगे रिषभ पंत; श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा फैसला

स्मिथ चोट के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ विंडीज और बांग्लादेश दौरे पर नहीं गए थे. उन्हें आईपीएल 2021 के पहले चरण के दौरान चोट लगी थी. Also Read - IPL 2021 के दूसरे हाफ में नहीं खेल पाएंगे Wasington Sundar, T20 वर्ल्ड कप में भी खेलना मुश्किल

चोट से उबरने के बाद स्मिथ ने वापसी की है. आईपीएल के बाद उन्हें टी20 विश्व कप में हिस्सा लेना है और फिर एशेज सीरीज में खेलना है.

