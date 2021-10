Indian Premier League 2021: 5 आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को इस सीजन निराशा हाथ लगी. टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी. मुंबई ने 14 मुकाबले में से 7 अपने नाम किए. ठीक ऐसा ही समीकरण कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) का भी रहा, लेकिन नेट रनरेट में मुंबई से आगे होने की वजह से केकेआर ने प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया. मुंबई पांचवें पायदान पर रही.Also Read - IPL 2021, DC vs CSK Qualifier 1: हारने वाली टीम को मिलेगा एक और मौका, जानिए क्या है वजह?

फैंस मुंबई के प्रदर्शन से बेहद निराश हैं. खिताबी रेस से बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने फैंस के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा है. रोहित शर्मा ने लिखा, "उतार-चढ़ाव और सीख से भरा सीजन, लेकिन ये 14 मैच पिछले 2-3 सीजन में इस अविश्वसनीय समूह को हासिल किए गए गौरव को कम नहीं करेंगे. हर खिलाड़ी जो ब्लू और गोल्ड जर्सी में है, उसने गर्व के साथ खेला और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यही हमें वह टीम बनाती है जो हम हैं। एक परिवार."

A season full of ups, downs & learnings. But these 14 matches won’t take away the glory this incredible group achieved over the last 2-3 seasons. Every player who don the blue & gold played with pride & gave his best. And that’s what makes us the team we are! ONE FAMILY @mipaltan pic.twitter.com/bcylQ2dSMY

— Rohit Sharma (@ImRo45) October 9, 2021