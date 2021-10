Indian Premier League 2021: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में 8 अक्टूबर को कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ. शुक्रवार को एक ही वक्त पर चार टीमें मैदान पर नजर आएंगी… वो भी दो अलग-अलग मैचों में… ‘सुपर फ्राइडे’ को सीजन का 55वां और 56वां मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. एक ओर अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) का सामना मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) होगा. वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को टक्कर देगी.Also Read - SRH vs MI Dream11 Team Prediction, IPL 2021: इन्‍हें चुना कप्‍तान तो होगा फायदा, ड्रीम11 टीम में इन बल्‍लेबाजों को दें जगह

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians 55th Match: मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. मुंबई के लिए यह पहाड़ जैसी चुनौती है फिर भी पांच बार की आईपीएल विजेता इस मैच को सकारत्मक मानसिकता के साथ खेलने उतरेगी. कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स को 86 रनों से हरा दिया, जिसके बाद मुंबई के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं.

Mumbai Indians Full Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, सिमरजीत सिंह, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, किरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसेन, , नाथन कुल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव,

Sunrisers Hyderabad Full Squad: केन विलियमसन (कप्तान), डेविड वॉर्नर, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी नटराजन/उमरान खालिद, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह , प्रियम गर्ग, मिशेल मार्श, जेसन होल्डर, अब्दुल समद, केदार जाधव, मुजीब-उर-रहमान, जगदीश सुचित.

Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 56th Match: आईपीएल-2021 में 8 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें प्लेऑफ की तैयारियों को परखने उतरेंगी. दिल्ली ने अब तक 13 में से 10 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि आरसीबी इतने ही मुकाबलों में 8 जीत चुकी है.

Royal Challengers Bangalore Full Squad: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, सुयेश प्रभुदेसाईं, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, पवन देशपांडे, आकाश दीप, डेनिल क्रिश्चियन, शाहबाज अहमद, डेनियल सेम्स, वानिंदु हसरंगा, एबी डिविलियर्स, श्रीकर भरत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिन एलेन, हर्षल पटेल, काइल जेमीसन, एडम जांपा, केन रिचर्डसन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, दुष्मंथ चमीरा, जॉर्ज गारटोन.

Delhi Capitals Full Squad: श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (कप्तान / विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, एनरिक नॉर्टजे, आर अश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, इशांत शर्मा, अवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमान मेरीवाला, कुलवंत खेजरोलिया, टॉम कुरेन, सैम बिलिंग्स, बेन ड्वारशुइस.