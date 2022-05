आईपीएल (IPL 2022) का टूर्नामेंट इस साल अबतक बेहद शानदार रहा है. गेंदबाज और बल्‍लेबाजों दोनों ने ही इस सीजन बराबरी से राज किया है. टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्‍से के दौरान ड्यू फैक्‍टर के चलते टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करना कप्‍तानों की पसंद बनी रही. लगातार इस्‍तेमाल होने के कारण पिचों की भी अग्‍नि परीक्षा थी. स्पिन और तेज गेंदबाजा दोनों ने ही अबतक कहर बरपाया है.Also Read - Dream11 Prediction GT vs MI: कौन सा बल्‍लेबाज साबित होगा सबसे अच्‍छा कप्‍तान? यहां देखें परफेक्‍ट-11 !

मिट्टी को टूटने से बचाने के लिए पिच पर काफी घास उगाई गई. पर्याप्‍त मात्रा में पिच पर रोलिंग भी की गई ताकि सीम गेंदबाजों को मदद मिले. यही वजह है कि अबतक खेले गए 49 मैचों में 495 विकेट गिर चुके हैं. प्रत्‍येक मैच में औसतन 10 से ज्‍यादा विकेट गिरे. कुछ मैच ऐसे भी रहे जहां टीमों ने महज दो विकेट की गंवाए लेकिन आठ-नौ विकेट वाले मैच काफी अधिक हैं. बावजूद इसके स्पिन गेंदबाजों का दबदबा जारी है.

युजवेंद्र चहल काफी समय से पर्पल कैप की लिस्‍ट में टॉप पर बने हुए हैं. 19 विकेट के साथ वो सर्वाधिक बल्‍लेबाजों को आउट करने वाले गेंदबाज हैं. वो 10 मैचों में महज 7.27 की इकनॉमी से रन दे रहे हैं. 5/40 उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है. दूसरे नंबर पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं जो 17 विकेट ले चुके हैं. इस सीजन कुलदीप ने अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा पाया है. टॉप-5 गेंदबाजों की बात की जाए तो उसमें से तीन कलाई के गेंदबाज हैं. वनिन्‍दू हसरंगा लिस्‍ट में पांचवें स्‍थान पर हैं. उनके नाम 16 विकेट हैं.

राजस्‍थान रॉयल्‍स अगर ऑरेंज कैप होल्‍डर जोस बटलर और युजवेंद्र चहल की मौजूदगी के बावजूद प्‍लेऑफ में नहीं पहुंचती है तो टीम के लिए काफी बुरा होगा. सभी फ्रेंचाइजी के तेज और मध्‍यम गति के गेंदबाज जैसे कगिसो रबाडा, टी नटराजन, उमेश यादव उमरान मलिक, हर्षल पटेल टॉप-10 लिस्‍ट का हिस्‍सा हैं. कुल 20 ऐसे गेंदबाज हैं जो दो अंकों में विकेट ले चुके हैं. कुछ ऐसे में गेंदबाज हैं जिन्‍होंने सभी मैच नहीं खेले हैं. मैदान में आगे भी गेंदबाज ऐसे ही कहर ढहाते रहेंगे. गेंद के साथ-साथ बल्‍ला भी टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में खूब शोर मचाता रहेगा.