IPL 2022: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से जुड़ गए हैं. खुद फ्रेंचाइजी ने इसकी घोषणा की है. आईपीएल 2022 से पहले सहायक कोच के रूप में अगरकर दिल्ली से जुड़े हैं. 44 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी की नियुक्ति दिल्ली द्वारा मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) और अजय रात्रा के अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने के बाद हुई, जो दोनों 2021 सीजन तक अलग-अलग अवधि के लिए सहायक कोच थे. कैफ ने 2019 से भूमिका निभाई, जबकि रात्रा का कार्यकाल एक सीजन (2021) तक सीमित था.

अगरकर जेएसडब्ल्यू और जीएमआर की सह-स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के रिकी पोंटिंग (मुख्य कोच), प्रवीण आमरे (सहायक कोच) और जेम्स होप्स (गेंदबाजी कोच) के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए.

