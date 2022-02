भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का मानना है कि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) पर जरूरत से ज्‍यादा रकम खर्च की है. फ्रेंचाइजी की तरफ से यह एक भावुक निर्णय है. सीएसके ने धोनी को रिटेन करने के लिए 12 करोड़ रुपये की रकम खर्च की. धोनी को दूसरी पसंद के रूप में टीम में जगह दी गई है. 16 करोड़ रुपये के साथ रवींद्र जडेजा को चेन्‍नई ने रिटेन किया है. इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी ने मोइन अली पर आठ करोड़ और रुतुराज गायकवाड़ पर छह करोड़ रुपये खर्च किए हैं.Also Read - IPL Auction 2022: Mumbai Indians will do their best for Ishan Kishan, says Aakash Chopra

यू-ट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, "धोनी पर 12 करोड़ खर्च कर फ्रेंचाइजी ने इमोशनल कार्ड खेला है. सीएसके 48 करोड़ की जगह 54 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्‍शन में उतर सकती थी. ये फ्रेंचाइजी युवाओं के स्‍थान पर अनुभव को जगह देगी. वो फॉफ डु प्‍लेसिस को पाने का प्रयास करेंग. इसके अलावा शिखर धवन पर भी उनकी नजर रहेगी."

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, "अगले तीन सालों को देखें तो अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्‍पा थोड़ी विवादित पसंद रहेगी. ये फ्रेंचाइली दीपक चाहर या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को लेने का प्रयास करेगी. फ्रेंचाइजी उन्‍हें क्रिकेटर्स के साथ बने रहना चाहेगी जिनके साथ वो पहले काम कर चुकी है. टीम काफी तर्कसंगत होगी. वो अपने अगले कप्‍तान के लि 15 करोड़ खर्च करना पसंद नहीं करेंगे."

“दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को खोना टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिससे उन्‍हें उबरना होगा. ऑक्‍शन के दौरान वो कैसे चाहर और ठाकुर को दोबारा पा पाएंगे यह देखना होगा. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी जगह कैसे भर पाएंगे ये देखना होगा.”