यूं तो अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) हमेशा से ही आईपीएल (IPL 2022 Auction) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का हिस्‍सा रहे हैं. रविवार को ऑक्‍शन के दौरान आखिरी वक्‍त पर गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के मुख्‍य कोच आशीष नेहरा (Ashish Nehra) ने मुंबई फ्रेंचाइजी के साथ अपने ही अंदाज में मजे लिए. जानबूझ कर नेहरा जी ने अर्जुन तेंदुलकर के लिए बोली लगाई. जिसके बाद उन्‍हें वापस पाने के लिए मुंबई को अतिरिक्‍त 10 लाख रुपये खर्चने पड़े. गुजरात की अर्जुन में कोई खास दिलचस्‍पी नहीं थी. ना ही अर्जुन ने अपने क्रिकेट से कोई ऐसा कमाल किया है जिससे कोई अन्‍य फ्रेंचाइजी उनमें दिलचस्‍पी दिखाए. केवल आकाश अंबानी (Aakash Ambani) से मजे लेने के लिए उन्‍होंने ऐसा किया. आशीष नेहरा की इस हरकत के बाद आकाश अंबानी को हंसते हुए देखा गया. उन्‍होंने नेहरा जी की तरफ इशारा भी किया. दोनों लाइव आक्‍शन के दौरान हंसते हुए नजर आए. अर्जुन मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं. सचिन लंबे समय से मुंबई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी हमेशा अजुन को खरीदती है.Also Read - अवैध गतिविधियों में संलिप्‍त कश्‍मीर का तेज गेंदबाज बना KKR का हिस्‍सा, BCCI ने लगाया था दो साल का बैन

There was actually a bidding war for Arjun Tendulkar By Ashish Nehra🤣🤣 Ambani’s boy be like c’mon man let us have our nepo kid peacefully🤣🤣🤣🤣🤣 RELIVING UMAR RIAZ JOURNEY MI to Arjun Tendulkar pic.twitter.com/RW0bftMWiT — 👑👉❤️ AsIf RaHmAn KhAn RaZaVi ❤️👈💫🥇 (@AsifRahmanKhan6) February 13, 2022

Also Read - IPL 2022 Auction Day 2 Live Gujarat Titans (GT): गुजरात की जेब में बचे सिर्फ 35 लाख, 22 खिलाड़ी टीम में

Ashish Nehra is gonna ask for Rs. 5,00,000/- from Arjun Tendulkar for getting him the extra Rs. 10,00,000/-.#CricketTwitter #Tendulkar #MumbaiIndians — Vedant Agrawal (@VedantAgrawaI) February 13, 2022

Also Read - IPL Auction 2022: 'Liam Livingstone पर ज्यादा खर्च किए' Punjab Kings के फैसले से Sanjay Manjrekar नाखुश