KL Rahul to Captain Lucknow, Hardik Pandya will lead Ahmadabad: आईपीएल 2022 की दो नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद और लखनऊ के रिटेन किए गए क्रिकेटर्स का औपचारिक ऐलान हो गया है. अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी के कप्‍तान हार्दिक पांड्या होंगे जबकि केएल राहुल के कंधों पर लखनऊ की कमान होगी. हार्दिक पर अहमदाबाद ने 17 करोड़ और राहुल को लखनऊ ने 15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. अहमदाबाद के बाकी बचे दो रिटेन क्रिकेटर्स की बात करें तो राशिद खान को 15 करोड़ और शुभमन गिल को आठ करोड़ में खरीदा गया है. इसी तरह लखनऊ ने मार्कस स्‍टोइनिस को 9.2 करोड़ और रवि बिशनोई को चार करोड़ खर्च कर टीम का हिस्‍सा बनाया है.Also Read - IND vs SA- यह हमारे घर जैसी पिच, उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी असानी से हमें हरा देंगे: KL Rahul