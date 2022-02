IPL Auction 2022 PBKS: आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्‍शन जारी है. पंजाब किंग्‍स का पर्स इस ऑक्‍शन के दौरान सबसे ज्‍यादा भरा हुआ नजर आता है. ऑक्‍शन में अपने दूसरे खिलाड़ी के रूप में पंजाब की टीम ने तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को 9.25 करोड़ खर्च कर अपनी टीम से जोड़ लिया है। इससे पहले पंजाब किंग्‍स ने दिल्‍ली से कड़ी टक्‍कर के बाद शिखर धवन को अपने पाले में कर लिया है। धवन का बेस प्राइज दो करोड़ था लेकिन उन्‍हें पंजाब ने 8.25 करोड़ खर्च कर अपनी टीम का हिस्‍सा बनाया. 72 करोड़ के भारी भरकम पर्स के साथ ये फ्रेंचाइजी इस स्थिति में है कि वो किसी भी खिलाड़ी पर बड़े से बड़ा दांव लगाकर उन्‍हें अपनी टीम में शामिल कर सकती है. बीते 7 साल से पंजाब की टीम प्‍लेऑफ में प्रवेश तक नहीं कर पाई है. कुछ सालों में टीम चयन में फ्रेंचाइजी की विफलता साफ नजर आई है. पंजाब को 72 करोड़ रुपये में सही क्रिकेटर्स का चुनाव कर टीम में 23 खाली पड़े स्‍लॉट को भरना होगा. इस लाइव स्‍टोरी के माध्‍यम से हम पंजाब किंग्‍स की ऑक्‍शन से संबंधित सभी जानकारी आपके लिए उपलब्‍ध कराएंगे. बने रहिए हमारे साथ.Also Read - IPL 2022 Auction: झगड़े के बाद जिसकी वजह से छोड़नी पड़ी थी टीम, फिर उसी Krunal Pandya संग खेलेंगे Deepak Hooda

Congratulations @ashwinravi99 on being a part of @rajasthanroyals #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/hxXN8g8Nmv

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022