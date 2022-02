IPL Auction 2022 PBKS: आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्‍शन जारी है. पंजाब किंग्‍स का पर्स इस ऑक्‍शन के दौरान सबसे ज्‍यादा भरा हुआ नजर आता है. लंबे इंतजार के बाद पंजाब किंग्‍स ने ऑक्‍शन के दौरान अपने तीसरे खिलाड़ी को खरीदा। बीते सीजन तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले जोनी बेयरस्‍टो अब पंजाब का हिस्‍सा बन गए हैं. 6.75 करोड़ में पंजाब ने उन्‍हें खरीद लिया है. ऑक्‍शन में अपने दूसरे खिलाड़ी के रूप में पंजाब की टीम ने तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को 9.25 करोड़ खर्च कर अपनी टीम से जोड़ लिया है। इससे पहले पंजाब किंग्‍स ने दिल्‍ली से कड़ी टक्‍कर के बाद शिखर धवन को अपने पाले में कर लिया है। धवन का बेस प्राइज दो करोड़ था लेकिन उन्‍हें पंजाब ने 8.25 करोड़ खर्च कर अपनी टीम का हिस्‍सा बनाया.Also Read - IPL 2022 Auction Royal Challengers Bangalore (RCB) : कार्तिक के बाद जोश हेजलवुड पर लगाया विराट की टीम ने दांव, Check Team List, Price

