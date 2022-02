IPL Auction 2022 PBKS: आईपीएल 2022 ऑक्‍शन के पहले दिन पंजाब किंग्‍स के लिए शानदार रहा. टीम ने सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर शिखर धवन (8.25 करोड़) को साथ जोड़ लिया है. वो रिटेन किए गए मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे. हालांकि अभी पंजाब के कप्‍तान का चेहरा अभी साफ नहीं हुआ है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मयंक अग्रवाल ही पंजाब का नेतृत्‍व करेंगे. सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में पंजाब ने आज कगिसो रबाडा को 9.25 खर्च कर खरीदा. अनकैप्‍ड विस्‍फोटक बल्‍लेबाज शाहरुख खान पर भी फ्रेंचाइजी ने नौ करोड़ खर्च किए. पंजाब ने आज कुल 11 क्रिकेटर्स को खरीदा जिसमें दो ओवरसीज खिलाड़ी भी शामिल हैं. रविवार के लिए उनके पर्स में इस वक्‍त 28.65 करोड़ रुपये बचे हुए हैं.Also Read - IPL 2022 Auction: आज भी चारू शर्मा ने संभाला मंच, Hugh Edmeades बोले- शो मस्‍ट गो ऑन

इंग्‍लैंड के सलामी बल्‍लेबाज जोनी बेयरस्‍टो भी फ्रेंचाइजी की पसंद में शामिल हुए. उनपर पंजाब ने 6.75 करोड़ खर्च किए. पिछले सीजन तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले राहुल चाहर पर पंजाब ने 5.25 करोड़ का निवेश किया. इसके अलावा हरप्रीत बरार (3.80 करोड़) भी पंजाब का हिस्‍सा बने. Also Read - IPL 2022 नीलामी में ये खिलाड़ी है लखनऊ सुपर जाइंट्स का MVP, गौतम गंभीर का बड़ा बयान

