IPL 2022 Auction: आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को अपने साथ जोड़ लिया है. 12 फरवरी को बेंगलुरु में आईपीएल-2022 की मेगा नीलामी में दिल्ली ने वॉर्नर के लिए 6.25 करोड़ रुपये चुकाए. वसीम जाफर (Wasim Jaffer) के मुताबिक टीम ने सस्ते का सौदा किया है.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने वार्नर की कीमत को लेकर अपने ही अंदाज में टिप्पणी की. जाफर को लगता है कि फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज को सस्ते में पाया और इसकी तुलना सरोजिनी नगर बाजार-स्तरीय सौदेबाजी से की.

जाफर ने लिखा, "दिल्ली के लोग सौदेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डेविड वार्नर को सिर्फ 6.25 करोड़ में लाना सरोजिनी नगर बाजार स्तर का सौदा था."

Delhi people are known to strike a bargain, but getting David Warner for just 6.25cr is a Sarojini Nagar market level bargain 🤯 #IPLAuction2022 #IPL2022

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 12, 2022