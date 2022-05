Indian Premier League 2022, Chennai Super Kings vs Gujarat Titans: चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 15 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में सीजन का 62वां मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरीं. सभी फैंस इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों खिलाड़ियों ने अपने बाजू पर इस काली पट्टी को बांधा.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

दरअसल मैच से कुछ घंटों पहले एक दुखद खबर आई. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds) का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिनकी याद में दोनों टीमों ने काली पट्टी बांधने का फैसला लिया. मैच के दौरान स्क्रीन पर एंड्रयू साइमंड की तस्वीर स्क्रीन पर आई, जिसने सभी को इमोशनल कर दिया. Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

साइमंड्स आईपीएल में भी खेले थे. पहले वह उस डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा थे जो अब बंद हो चुकी है और फिर मुंबई इंडियंस की ओर से खेले थे. चार्जर्स के लिये खेलते हुए उन्होंने 2008 में शुरूआती चरण में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंद में 117 रन की नाबाद पारी खेली थी. एंड्रयू साइमंड्स महज 46 वर्ष के थे. इस आल राउंडर के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

Rest In Peace, Andrew Symonds.

Your presence around the game will be missed. 🙏@ChennaiIPL and @gujarat_titans will be wearing black armbands to pay their respects to Andrew Symonds. pic.twitter.com/X9bLS3mrvO

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2022