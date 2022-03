Indian Premier League 2022, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 26 मार्च को सीजन का पहला मैच खेलने उतरेंगी. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. इस मैदान पर कुल 83 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 40 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम के नाम 43 मुकाबले रहे हैं.Also Read - IPL 2022: KL Rahul की कप्तानी में पहली बार दंगल में उतरेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, यह है पूरी टीम और मैच शेड्यूल

आरसीबी के नाम वानखेड़े में सबसे बड़ा स्कोर

इस मैदान पर आरसीबी के नाम सबसे बड़ा स्कोर खड़े करने का रिकॉर्ड है. इस टीम ने मुंबई के विरुद्ध 1 विकेट खोकर 235 रन बनाए थे, जबकि सबसे कम स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम है, जिसे मुंबई ने महज 67 रन पर समेट दिया था.

वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल रिकॉर्ड

टीम का सबसे बड़ा स्कोर: 235/1 (आरसीबी बनाम मुंबई)

टीम का न्यूनतम स्कोर: 67 (केकेआर बनाम मुंबई)

सर्वाधिक आईपीएल रन: रोहित शर्मा (1733)

सर्वाधिक आईपीएल विकेट: लसिथ मलिंगा (68)

सर्वश्रेष्ठ निजी स्कोर: एबी डिविलियर्स (133)

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: हरभजन सिंह (5/18)

इस स्टेडियम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सर्वाधिक आईपीएल रन बना चुके हैं. रोहित ने यहां 1733 रन बनाए हैं. वहीं लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) इसी मैदान पर सर्वाधिक 68 आईपीएल शिकार कर चुके हैं. पारी में सबसे बड़ा निजी स्कोर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के नाम है.

पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल (Weather Forecast And Pitch Report Of Wankhede Stadium)

वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजी आसान रहने वाली है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 180 रन है. लाल मिट्टी से साफ है कि पिच अंत तक हार्ड रहेगी. 26 मार्च को यहां बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है.

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022:

रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मोईन अली, रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू, दीपक चाहर, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, महेश दीक्षाना, राजवर्धन हंगरगेकर, सिमरजीत सिंह, डेवोन कॉन्वे, ड्वेन प्रीटोरियस, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्ने, सुभ्रांशु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, श्री हरि निशांत, एन जगदीशन, क्रिस जॉर्डन, के भगत वर्मा.

Kolkata Knight Riders Full Squad for IPL 2022 :

आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, पैट कमिंस, श्रेयस अय्यर, नितीश राणा, शिवम मावी, शेल्डन जैक्सन, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रसिख डार, बाबा इंद्रजीत, चामिका करुणारत्ने, अभिजीत तोमर, प्रथम सिंह, अशोक शर्मा, सैम बिलिंग्स, आरोन फिंच, टिम साउदी, रमेश कुमार, मोहम्मद नबी, उमेश यादव, अमन खान.