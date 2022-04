आईपीएल 2022 में लगातार 4 हार के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स ने आखिरकार अपने 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली. उसकी इस जीत के हीरो रॉबिन उथप्पा (88) और शिवम दुबे (95*) रहे, जिन्होंने चेन्नई की आज धीमी पारी को मुश्किल में जाने से बचाया और ताबड़तोड़ रन बरसाकर उसे 216 के स्कोर पर पहुंचा दिया. इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम सिर्फ 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 193 रन ही बना पाई. इस जीत के सहारे सीएसके ने अब प्वॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है.Also Read - CSK vs RCB IPL Highlights: चेन्नई सुपर किंग्स ने बैंगलोर को 23 रन से दी मात, सीजन की पहली जीत

स्कोरबोर्ड पर बड़ा टारगेट देख चेन्नई के गेंदबाजों के हौसले भी बुलंद थे और उन्होंने RCB पर अपना जलवा बरकरार रखा. महीश तीक्ष्णा ने सर्वाधिक 4 और कप्तान रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए. आरसीबी की ओर से युवा ऑलराउंडर शाहबाज अहमद (41) के अलावा अपना डेब्यू कर रहे सुयश पभुदेसाई (34) और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (34) ही बेहतरीन पारियां खेल पाए. कप्तान फाफ डुप्लेसी (8) और विराट कोहली (1) जैसे बड़े नाम फ्लॉप रहे, वहीं ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की यह 5 मैचों में दूसरी हार हैं.

इससे पहले चेन्नई ने पहले बैटिंग का न्योता मिलने पर शिवम दुबे (95 नाबाद) और रॉबिन उथप्पा (88) की धुआंधार पारी की बदौलत 216 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया. पहले 10 ओवर चेन्नई के लिए फीके रहे थे, तब वह 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 60 रन ही जोड़ पाई थी लेकिन अंतिम 10 ओवरों में उथप्पा और शिवम दुबे ने अंतिम 10 ओवरों में 155 रन जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उथप्पा और दुबे ने 74 गेंदों में 165 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से वानिंदु हसरंगा ने दो विकेट चटकाए. वहीं, जोश हेजलवुड ने एक विकेट लिया.

इन दोनों की आंधी आने से पहले सलामी बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ (17) हेजवुड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. वहीं, मोईन अली (3) के रूप में चेन्नई को रन आउट के रूप में दूसरा झटका लगा. चौथे नंबर पर आए शिवम दुबे ने रॉबिन उथप्पा के साथ पारी को आगे बढ़ाया और फिर मैदान पर धमाल मचा दिया.

पारी के 13वें ओवर में उथप्पा ने ग्लेन मैक्सवेल की गेंदों पर तीन छक्के मारकर टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंच दिया और फिर अंत तक दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का नाम नहीं लिया.19वें ओवर में उथप्पा आउट हो गए लेकिन शिबम दुबे अंत तक आउट नहीं हुए.