राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Rajasthan Royals vs Delhi Capitals) के बीच मैच के दौरान सामने आए नोबॉल विवाद (No Ball Controversy) पर बीसीसीआई की तरफ से आज कार्रवाई की गई. दिल्‍ली के कप्‍तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) पर पूरे मैच की फीस काटने का जुर्माना लगाया गया. बीसीसीआई ने शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को भी नहीं बख्‍श. दिल्‍ली के ऑलराउंडर की 50 फीसदी फीस काटी जाएगी. इसके अलावा बेहद उग्र नजर आ रहे असिस्‍टेंट कोच पर एक मैच का बैन लगा दिया गया है. बीसीसीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस तरह का व्‍यवहार कतई स्‍वीकार्य नहीं किया जाएगा. यही वजह है कि सभी पर सख्‍त कार्रवाई की गई है.Also Read - LIVE Score KKR vs GT, IPL 2022 : गुजरात ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

रॉवमैन पावेल मैच के आखिरी ओवर की पहली तीन गेंदों पर छक्‍का चुके थे. अब जीत के लिए आखिरी तीन गेंदों पर 18 रन की दरकार थी. तीसरी गेंद पर भले ही पावेल छक्‍का लगाने में सफल रहे हों लेकिन रिषभ पंत एंड कंपनी का मानना था कि यह गेंद बेस से ऊपर थी और इसे नोबॉल करार दिया जाना चाहिए था. रिषभ ने मैदान पर खेल रहे पॉवेल और कुलदीप यादव को वापस लौटने का ईशारा किया. Also Read - ‘अंपायर का फैसला मानना होगा, मैदान छोड़कर लौटना स्वीकार्य नहीं’ वॉटसन ने की रिषभ पंत की खिंचाई

पंत ने आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.7 के तहत लेवल दो का अपराध स्वीकार किया और उन्हें जुर्माना मंजूर है. ठाकुर ने भी आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 के लेवल दो का अपराध और जुर्माना स्वीकार किया. प्रवीण आमरे पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया. उन्होंने भी आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के तहत लेवल दो का अपराध और जुर्माना स्वीकार किया. Also Read - LSG vs MI Dream11 Team Prediction IPL 2022: किसे बनाएं कप्‍तान, मन में है दुविधा तो यहां देखें सर्वश्रेष्‍ठ ड्रीम टीम !