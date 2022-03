IPL 2022- Delhi Capitals Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है. बीते 14 साल से अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी में अपना सपना सच करने के लिए जोर लगाएगी. इससे पहले साल 2020 में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी में दिल्ली टूर्नामेंट की उपविजेता रही थी. लेकिन इस बार अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हो गए हैं. ऐसे में दिल्ली की टीम पंत की कप्तानी में नए सिरे से अपनी शुरुआत करती नजर आएगी.Also Read - शकिब अल हसन को IPL कांट्रैक्‍ट मिलता तो वो ब्रेक नहीं लेते, BCB प्रमुख ने बांग्‍लादेशी ऑलराउंडर की लगाई क्‍लास

दिल्ली की टीम 27 मार्च को अपनी चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी मुंबई के ही खिलाफ रविवार को दोपहर 3.30 बजे मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में ताल ठोकेगी. इस मुकाबला डबल हेडर का पहला मैच होगा, जो इस सीजन खेले जाने वाले कुल 12 डबल हेडर का पहला मैच है. इस बार बीसीसीआई ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आईपीएल को मुंबई और पुणे में ही आयोजित कराने का फैसला लिया है.

The One With DC's #IPL2022 Fixtures 💙

Tell us which league stage fixture are you looking forward to the most 🤩💬#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/1hB99Abl3N

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 6, 2022