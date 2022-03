रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. टीम के खिलाड़ियों के साथ-साथ सपॉर्टिंग स्टाफ के सदस्य मुंबई में पहुंच गए हैं और यहां एक होटल में अगले 3 दिन क्वॉरंटीन में रहेंगे. भारत के अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान यश ढुल, सरफराज खान, चेतन सकारिया, रिपल पटेल, प्रवीण दुबे, अश्विन हेब्बर, कमलेश नागरकोटी और ऑफ स्पिनर विक्की ओस्तवाल गुरुवार को मुंबई पहुंचने वालों में शामिल थे.Also Read - IPL 2022- Hardik Pandya में कामयाब कप्तान बनने के सभी गुण: विक्रम सोलंकी

डीसी सहायक कोच प्रवीण आमरे (Praveen Amre) भी बायो बबल टीम में शामिल हुए. खिलाड़ियों और कोचों को अपने कमरों से बाहर निकलने से पहले अनिवार्य रूप से तीन दिवसीय संगरोध से गुजरना होगा. आईपीएल मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा. दिल्ली कैपिटल्स 27 मार्च को सीजन के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) से भिड़ेगी. Also Read - Chris Gayle और AB De Villiers नहीं Rohit Sharma ने IPL में उड़ाई मेरी रातों की नींद: Gautam Gambhir

The first set of DC stars have arrived, alongside our Assistant Coach Pravin Amre 💙

It's just getting started and we couldn't be more excited 🤩#YehHaiNayiDilli #IPL2022 @TajMahalMumbai pic.twitter.com/lFhZg8pVba

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 10, 2022