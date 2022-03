Indian Premier League 2022: आईपीएल-2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) 27 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. दिल्ली अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ खेलेगी, जिसमें दिल्ली के खिलाड़ी एक नई जर्सी में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने अपनी आधिकारिक नई जर्सी का अनावरण किया है.Also Read - IPL 2022: एलेक्स हेल्स की जगह कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े एरोन फिंच

टीम द्वारा जारी बयान के अनुसार कुछ जर्सी दिल्ली के घरेलू मैदान अरूण जेटली स्टेडियम पर टीम के चुनिंदा प्रशंसकों के अलावा शहर के चुनिंदा बच्चों (डीसी कब्स) को भी जर्सी दी गई है. दिल्ली कैपिटल्स के अंतरिम सीईओ विनोद बिष्ट ने कहा, ‘‘आईपीएल का यह नया सत्र है और हम अपने खिलाड़ियों को इस नयी जर्सी में देखने को बेताब हैं.’’ Also Read - IPL 2020: राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजी कोच बने पूर्व दिग्गज लसिथ मलिंगा

Presenting the new threads we’ll flaunt in #IPL2022 🤩

Read all about the launch of #NayiDilliKiNayiJersey right here 👉🏼 https://t.co/oKhRObNnDu#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/KNibnMdKqn

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 12, 2022