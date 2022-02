IPL 2022- Batting With Virat Kohli Is Very Easy Says Devdutt Padikkal: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम बेंगलुरु में होने जा रहे आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction 2022) के लिए अपनी प्लानिंग में जुटी होगी. इस बीच वह अपने इस युवा खिलाड़ी पर भी टकटकी लगाए होगी, जिसे उसने पिछले दो सीजन में खूब निखारा है. हम बात कर रहे हैं युवा लेफ्टहैंडर ओपनिंग बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) की.Also Read - ICC T20 Rankings: KL Rahul चौथे स्थान पर, टॉप 10 में बने हुए हैं Virat Kohli

इस खिलाड़ी के रूप में आरसीबी को विराट कोहली (Virat Kohli) के साझीदार के रूप में बेहतरीन ओपनिंग विकल्प मिला है. पडीक्कल ने पिछले दो सीजन में आरसीबी की ओर से 29 आईपीएल मैच खेलकर 884 रन अपने नाम किए हैं, जिनमें एक शतक और 6 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. लेकिन आरसीबी इस खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है. Also Read - IPL 2022 Auction: आकाश चोपड़ा ने इस खिलाड़ी को बताया RCB-KKR का संभावित कप्‍तान

हालांकि वह अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को इतनी आसानी से खोने के मूड में नहीं होगी और अगर 12 और 13 फरवरी को होने वाली नीलामी में इस बल्लेबाज पर टीमें पैसों की बरसात करती हैं तो आरसीबी भी इसमें पीछे नहीं हटना चाहेगी. पडीक्कल को भी आरसीबी का साथ पसंद है. Also Read - Virat से आक्रामकता, Dhoni से कूल व्‍यवहार तो Rohit से ये गुण सीखना चाहते हैं Hardik Pandya, अहमदाबाद के लिए बताया गेम प्‍लान

#Trailer: Devdutt on how it is to bat with Virat, King Kohli’s love for Bengaluru, Mike Hesson’s auction mindset and more fun stories, coming soon on the RCB podcast powered by @KotakBankLtd: ‘How the IPL changed my life’. #PlayBold #WeAreChallengers #RCBPodcast pic.twitter.com/WMFQEVFCHl

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 2, 2022