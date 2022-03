IPL 2022- DK Is As Close As It Gets To MS Dhoni When It Comes To Being Ice Cool Says Faf du Plessis: आईपीएल में बुधवार को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 3 विकेट से मात दी. टीम को सिर्फ 129 रन का टारगेट मिला था लेकिन उसे चेज करने में भी उसके पसीने छूट गए और वह अंतिम ओवर में जाकर जीत पाई. अंत में उसे अपने अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का साथ मिला, जिन्होंने 7 गेंदों पर 14 रन की सूझबूझ भरी पारी खेली और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. इस जीत के बाद RCB के कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) ने उनकी जमकर तारीफ की और उनकी तुलना एमएस धोनी (MS Dhoni) के कूल स्टाइल से कर दी.Also Read - IPL 2022: छोटे लक्ष्‍य का पीछा करने में भी RCB के छूटे पसीने, आखिरी ओवर में KKR पर मिली जीत

मैच के बाद डुप्लेसी ने साफ कहा कि आखिरी ओवरों में डीके (Dinesh Karthik) का अनुभव टीम के काम आया. डु प्लेसी ने कहा, 'यह अच्छी जीत थी. छोटे स्कोर का पीछा करते समय सकारात्मक सोच के साथ उतरना चाहिए और इतने आखिर तक मैच नहीं जाना चाहिए था लेकिन उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया.'

उन्होंने कहा, 'इस विकेट पर आज काफी सीम और उछाल थी. दो तीन दिन पहले यहां 200 बनाम 200 था, लेकिन आज 130 बनाम 130. हमें बेहतर ढंग से जीतना चाहिए था लेकिन जीत तो फिर जीत है.'

सीएसके से आरसीबी में आए डुप्लेसी ने कहा, ‘हम और मजबूत होना चाहेंगे. रन हमारे लिए कभी समस्या नहीं थे लेकिन हमें अनुभव की दरकार थी. हमें चाहिए था कि हम विकेट बचा कर रखें.’

उन्होंने कहा, ‘आखिर में डीके (कार्तिक) का अनुभव काम आया और जब कूलनेस (शांतचित) की बात आती है तो वह भी इतने ही कूल हैं, जितने की एमएस धोनी. मैं मदद के लिए दूसरे लोगों पर भी निर्भर हूं और हमारे खेमे में बहुत शानदार लोग हैं. टीम में खिलाड़ी बहुत शानदार हैं और आपस में कम्यूनिकेशन भी बेहतर है. सभी खिलाड़ी अपने आइडिया लेकर मेरे पास आते हैं.’