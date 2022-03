Indian Premier League 2022, Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore: पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (PBKS vs RCB) के बीच 27 मार्च को आईपीएल-2022 का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें पंजाब ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. सीजन का अपना पहला मैच गंवाने से आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) निराश हैं. उनके मुताबिक ओडेन स्मिथ (Odean Smith) के कैच को टपकाना टीम पर भारी पड़ा है, जिन्होंने 8 गेंदों में नाबाद 25 रन की पारी खेली.Also Read - GT vs LSG Dream11 Team Prediction: दोनों टीमों में है स्‍टार्स की भरमार, इन्‍हें चुने कप्‍तान

17वें ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर अनुज रावत (Anuj Rawat) ने स्मिथ का कैच टपका जीवनदान दिया. उन्होंने अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ तीन छक्के और एक चौका जड़ मैच का रुख मोड़ दिया. मैन ऑफ द मैच स्मिथ ने एक ओवर शेष रहते पंजाब को जीत दिला दिलाई.

इस मैच में फाफ डुप्लेसी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 57 गेंदों में 7 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 88 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. मुकाबले के बाद डुप्लेसी ने कहा, ''हमारी गेंदबाजी अच्छी थी. अगर स्मिथ का वह कैच पकड़ लेते तो हमारे पास आखिरी ओवर में बचाव के लिए 10-15 रन होते. हम अकसर कहते है कि कैच आपको मैच जीताते है. ओस के कारण बाद में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था और पंजाब ने पावरप्ले में अच्छी बल्लेबाजी कर हमारी मुश्किलें बढ़ा दी थी.''

जीत के साथ सत्र शुरू करने वाले पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने भी माना की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान था. उन्होंने कहा, ‘‘ ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान था लेकिन कुछ गेंदें पिच पर रूक कर आ रही थी जिससे थोड़ी परेशानी हो रही थी. हमने 15-20 रन अधिक दे दिये लेकिन उसका पीछा करना अच्छा रहा. हमारी टीम में ऐसा माहौल है कि हर खिलाड़ी जीत दिलाने की काबिलियत रखता है.’’