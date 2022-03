हार्दिक और क्रुणाल पांड्या (Hardik Pandya responds to Krunal Pandya sledge) सोमवार को आईपीएल के दौरान पहली बार आमने-सामने आए और विवाद हो गया. गुजरात टाइटंस के कप्‍तान हार्दिक का विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंउर क्रुणाल ने निकाला. भाई का विकेट झटकने के बाद क्रुणाल चुप रहते हुए इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए. हार्दिक के विकेट पर बड़े भाई के रिएक्‍शन को लेकर सोशल मीडिया पर खुद ट्रोलिंग हुई. अब इस मामले में छोटे भाई की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है.Also Read - विश्व कप 2019 के ठीक बाद टीम इंडिया से ड्रॉप होना निराशाजनक था: केएल राहुल

हार्दिक से मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान इस बारे में सीधा सवाल किया गया. हर्षा भोगले ने पूछा आपको बड़े भाई से विकेट लेने के बाद स्‍लेजिंग झेलनी पड़ी. इसपर गुजरात के कप्‍तान ने कहा, “मुझे इस बात पर ज्‍यादा पिंच उस वक्‍त होता जब क्रुणाल ने मेरा विकेट निकाला होता और हम हार गए होते. अब सब ठीक है. उसने मेरा विकेट निकाला और हम जीत गए. परिवार खुश है और न्‍यूट्रल है.” Also Read - लॉकडाउन में मां चाहती थी मैं डिग्री पूरी करूं, KL Rahul ने बताया साइंस स्‍ट्रीम चुनने का नुकसान !

“The family is neutral and happy,” @hardikpandya7 on the mini battle between the Pandya brothers 😀😀#TATAIPL #GTvLSG pic.twitter.com/FlspapmnRK

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022