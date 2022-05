Indian Premier League 2022, Gujarat Titans vs Mumbai Indians: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस (GT vs MI) के बीच 6 मई को सीजन का 51वां मैच खेला गया, जिसमें मुंबई ने 5 रन से जीत हासिल की. ये सीजन में गुजरात की तीसरी हार है. भले ही टाइटंस ने बैक-टू-बैक मुकाबले गंवा दिए, लेकिन ये टीम अंकतालिका में अब भी शीर्ष पर मौजूद है. वहीं मुंबई सत्र की दूसरी जीत के बावजूद सबसे अंतिम पायदान पर ही बनी हुई है.Also Read - IPL 2022- GT vs MI Highlights: आखिरी ओवर में मुंबई इंडियन्स ने दिखाया कमाल, गुजरात के जबड़े से छीनी जीत

डेनियल सैम्स बने मैच के हीरो

मुंबई की जीत के हीरो डेनियल सैम्स (Daniel Sams) रहे, जिन्होंने अंतिम ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की. गुजरात को अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ 9 रन की दरकार थी और उसके पास 6 विकेट शेष थे. ऐसे में कप्तान रोहित ने सैम्स पर अपना भरोसा दिखाया.

अंतिम ओवर का रोमांच

डेनियल सैम्स की पहली गेंद पर डेविड मिलर (David Miller) ने सिंगल निकाला. अब क्रीज पर राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) आ चुके थे, जो इस सीजन कुछ मौकों पर फिनिशर साबित हो चुके हैं. तेवतिया ने ओवर की दूसरी गेंद को डॉट निकाला. अब फैंस को उम्मीद थी कि तेवतिया कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन तीसरी बॉल पर डबल चुराने की कोशिशि में तेवतिया रन आउट हो गए.

तेवतिया के बाद राशिद खान (Rashid Khan) मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही सिंगल लेकर स्ट्राइक मिलर को दी. यहां से अब गुजरात को 2 गेंदों में 6 रन की दरकार थी. मिलर ने ओवर की पांचवीं गेंद पर मिस कर दिया. यहां से गुजरात को सिर्फ एक छक्का ही मैच दिला सकता था, लेकिन मिलर अंतिम गेंद पर भी करारा शॉट खेलने में नाकाम रहे. इसी के साथ मुंबई ने रोमांचक मैच को 5 रन से अपने नाम कर लिया.

सलामी जोड़ी ने दिलाई शानदार शुरुआत, मुंबई ने बनाया विशाल स्कोर

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई ने 6 विकेट खोकर 177 रन बनाए. मुंबई की तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा ने 7.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की.

ईशान किशन 29 गेंदों में 45 और कप्तान रोहित शर्मा 28 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए. वहीं टिम डेविड ने 21 बॉल में 44 रन की नाबाद पारी खेली. गुजरात की ओर से राशिद खान ने 2, जबकि अल्जारी जोसेफ, लॉकी फर्ग्यूसन और प्रदीप सांगवान ने 1-1 शिकार किया.

साहा-गिल की मेहनत बेकार, गुजरात ने गंवाया करीबी मुकाबला

इसके जवाब में गुजरात की टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी. सलामी जोड़ी के रूप में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने 106 रन की साझेदारी की. साहा ने 40 गेंदों में 55, जबकि गिल ने 36 बॉल में 52 रन बनाए. इसके बाद गुजरात की टीम अपनी गति को तेज नहीं रख सकी.

कप्तान हार्दिक पंड्या ने 14 बॉल में तेजतर्रार 24 रन बनाए. वहीं मिलर ने 19 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. मुंबई की तरफ से मुरुगन अश्विन ने 2 और किरोन पोलार्ड ने 1 विकेट अपने नाम किया.